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Спорт день за днемСпорт день за днемГендиректор «Зенита»: Война может быть только на поле

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле. Так он прокомментировал слова нападающего петербуржцев Артема Дзюбы, который сравнил предстоящую встречу с войной.
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Гендиректор «Зенита»: футбольная война со «Спартаком» будет только на поле

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