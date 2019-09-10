Футбол
Матч ТВГендиректор «Зенита» избран в исполком Ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев избран в новый состав исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Выборы нового состава исполкома ECA прошли во вторник на заседании генеральной ассамблеи ассоциации.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ
Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Вашингтон якобы вывез из России информатора, работавшего на высокой должности Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ Александр Михайлов назвал появившуюся информацию о шпионе, который якобы работал в российских властных структурах, частью информационной войны.
Аргументы и Факты 06:58
Хоккей
Панарин объявил об открытии благотворительного фонда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Sports.ru 15:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Партия власти потеряла около трети мест в Мосгордуме по итогам выборов
Кандидаты от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» получили 20 мандатов из 45, остальные места достались тем, кто шел на выборы при поддержке мэрии.
Эхо Москвы вчера в 07:00
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.
Интерфакс 06:36
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Политика
Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»
Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
Известия 19:43
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском 18:58
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Театры
Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве
Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив о том, что к этому его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша - младшего.
Газета.Ru 13:37
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК 12:44
Здоровье
Названы девять опасных свойств зеленого чая
Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Здоровье
Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи
Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.
Известия 09:13
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия 05:35
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Космос
К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления
Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.
Южный Федеральный 02:59
Гаджеты
Корпорация Apple презентует новые модели iPhone
МонаВиста 08:19
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Тропический шторм повредил сотни школ на северо-востоке Мексики
Тропический шторм "Фернанд" повредил почти 400 зданий школ на северо-востоке Мексики.
Российская газета 19:26
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь
Госпитализированы двое задержанных участников акции протеста в бурятской столице Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжается.
Коммерсантъ 13:47