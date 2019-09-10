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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев избран в новый состав исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Выборы нового состава исполкома ECA прошли во вторник на заседании генеральной ассамблеи ассоциации.
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