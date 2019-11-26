Футбол
Спорт день за днемМедведев ответил на вопрос о проблемах Лунева с дисциплиной
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не играет вратарь Андрей Лунев. Ранее сообщалось, будто 28-летний голкипер не попадает в состав из-за проблем с дисциплиной.
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В СМИ заявили, что Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
Невские Новостивчера в 13:25
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«Нафтогаз» назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года.
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Россияне пострадали в ДТП в Доминикане
В посольстве рассказали о состоянии туристов Россияне пострадали в ДТП в Доминикане.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Происшествия
По факту гибели девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело
Гаджеты
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Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Происшествия
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По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
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США призвали Евросоюз ввести санкции против ЧВК «Вагнер»
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Шоу-бизнес
Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы
Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Общество
Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс
Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери
На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
Армия и оружие
Польские пилоты хотят летать на МиГ-29
Летчики отказываются летать на других самолетах.
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 для легковых машин
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл на открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Общество
Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу
Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду, рассказал, что его первый тренер по самбо и дзюдо Анатолий Рахлин повлиял на его сознание и судьбу.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Космос
Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС
Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Биатлон
Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.