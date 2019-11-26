Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемМедведев ответил на вопрос о проблемах Лунева с дисциплиной

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не играет вратарь Андрей Лунев. Ранее сообщалось, будто 28-летний голкипер не попадает в состав из-за проблем с дисциплиной.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» назвал причину отсутствия Лунева в заявке команды

Bookmaker-ratings.ru06:13

Медведев опроверг данные о дисциплинарных санкциях к Луневу

ProstoProSport05:45

Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

Бомбардир.ру06:28

Вратарь «Зенита» Лунев не выходит на поле из-за проблем с дисциплиной

Мойка78вчера в 07:40

Медведев: дисциплинарные санкции к Лунёву — ерунда, он сыграет в следующем году

Чемпионат05:29

В СМИ заявили, что Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам

Невские Новостивчера в 13:25

Александр Медведев: «Слухи о санкциях к Луневу – полная ерунда, он травмирован»

Sports.ru08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество

Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой

Невские Новости 05:22
Политика

Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Lenta.ru 08:14
Политика

«Нафтогаз» назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа

Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года.
ПРАЙМ 06:41
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru вчера в 05:35
Происшествия

Россияне пострадали в ДТП в Доминикане

В посольстве рассказали о состоянии туристов Россияне пострадали в ДТП в Доминикане.
Владивосток-Новости вчера в 22:54
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 04:52
Происшествия

По факту гибели девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело

Вести.Ru вчера в 09:12
Гаджеты

Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10

Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Актуальные Новости 06:59
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Происшествия

Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы.
Интерфакс 05:24
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Кино

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

РИА Новости 05:10
Политика

США призвали Евросоюз ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

США ввели свои санкции в отношении ЧВК "Вагнер" еще два года назад.
Новые Известия 02:54
Шоу-бизнес

Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Газета.Ru 04:37
Общество

Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
ТАСС 06:25
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери

На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
7Дней.ру 07:30
Армия и оружие

Польские пилоты хотят летать на МиГ-29

Летчики отказываются летать на других самолетах.
Аргументы недели вчера в 08:59
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 для легковых машин

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл на открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
News.ru 06:36
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Спорт

Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
BFM.ru 07:51
Общество

Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу

Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду, рассказал, что его первый тренер по самбо и дзюдо Анатолий Рахлин повлиял на его сознание и судьбу.
РИА Новости 05:04
Кино

Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

Профиль вчера в 13:39
Космос

Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС

Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Газета.Ru 07:34
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
ГЛАС.RU 00:00
Биатлон

Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
RT на русском 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Лунёв
Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное