Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не играет вратарь Андрей Лунев. Ранее сообщалось, будто 28-летний голкипер не попадает в состав из-за проблем с дисциплиной.

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Медведев ответил на вопрос о проблемах Лунева с дисциплиной

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