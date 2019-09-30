с чего всё началось

Медведев отметил, что по его мнению, для «Спартака» ещё не всё потеряно в этом сезоне, и красно-белые могут поправить своё положение. Напомним, Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Спорт день за днем

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Кононова уволили из «Спартака»

Спорт день за днем

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha К новинке Xiaomi Mi Mix Alpha проявили громадный интерес, в том числе его хотят получить и популярные блогеры.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

Футбол «Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед» Российский хавбек забил «МЮ» в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол.

Космос Астрономы: галактика подает признаки «жизни» Астрономы: галактика подает признаки «жизни». По словам ученых, на просторах бескрайней вселенной родились новые звезды.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Общество ГАИ предложила проходить диспансеризацию вместо медкомиссии По нынешним правилам, водителю необходимо проходить медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении водительского удостоверения и при замене удостоверения, пишет ТАСС.

Экономика Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году.

Экономика Министерство культуры РФ и Фонд Кино откроют данные о госинвестциях Минкультуры России совместно с Фондом Кино создадут информационную базу, в которой будет размещаться информация об инвестициях в кинематограф и их последующем прокате.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Происшествия Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Экономика В России хотят повысить пенсионный возраст еще на три года «В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для женщин и до 63 лет для мужчин», - рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе» и связал эту инициативу с тем, что первое повышение пенсионного возраста в начале этого года прошло успешно, «без перекрытия федеральных трасс».

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Общество В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.

Происшествия В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане "В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.

Экономика Путин подписал закон о повышении акцизов на вина Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.