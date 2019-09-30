Футбол

Нева СпортНева СпортГендиректор «Зенита» объяснил, почему Кононова уволили из «Спартака»

Медведев отметил, что по его мнению, для «Спартака» ещё не всё потеряно в этом сезоне, и красно-белые могут поправить своё положение. Напомним, Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.
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с чего всё началось
«Четыре поражения подряд — это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком», — сказал он «РИА Новости
».
Известия00:15

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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Кононова уволили из «Спартака»

Нева Спорт03:21

Гендиректор «Зенита» высказался об отставке главного тренера «Спартака»

Российская газета01:50

Александр Медведев – о Кононове: Главное в том, что у «Спартака» не было игры

Спорт день за днемвчера в 13:54

Гендиректор «Зенита»: «Спартак» еще может поправить положение»

ProstoProSportвчера в 23:40

Гендиректор «Зенита» — об отставке Кононова: терпение имеет свои границы

RT на русскомвчера в 19:58

Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова

Газета.Ruвчера в 19:48

В «Зените» оценили отставку Кононова из «Спартака»

Известия00:15
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Армия и оружие

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Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

К новинке Xiaomi Mi Mix Alpha проявили громадный интерес, в том числе его хотят получить и популярные блогеры.
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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
Коммерсантъ 03:43
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Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Футбол

«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Российский хавбек забил «МЮ» в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол.
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Космос

Астрономы: галактика подает признаки «жизни»

Астрономы: галактика подает признаки «жизни». По словам ученых, на просторах бескрайней вселенной родились новые звезды.
Живая Кубань 27 сентября в 15:48
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Общество

ГАИ предложила проходить диспансеризацию вместо медкомиссии

По нынешним правилам, водителю необходимо проходить медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении водительского удостоверения и при замене удостоверения, пишет ТАСС.
ФедералПресс 03:10
Шоу-бизнес

Стало известно, как распределят наследство Марка Захарова

Экспресс газета вчера в 11:21
Экономика

Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году

Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году.
Реальное время 01:24
Экономика

Министерство культуры РФ и Фонд Кино откроют данные о госинвестциях

Минкультуры России совместно с Фондом Кино создадут информационную базу, в которой будет размещаться информация об инвестициях в кинематограф и их последующем прокате.
REGNUM 03:44
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist вчера в 08:54
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

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Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Культура

Всероссийский театральный марафон стартовал на Северном Кавказе

Россия – Культура вчера в 05:29
Происшествия

Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
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Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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Экономика

В России хотят повысить пенсионный возраст еще на три года

«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для женщин и до 63 лет для мужчин», - рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе» и связал эту инициативу с тем, что первое повышение пенсионного возраста в начале этого года прошло успешно, «без перекрытия федеральных трасс».
В курсе.ру вчера в 23:59
Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Общество

В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды

В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

ТАСС 03:41
Здоровье

Медики назвали смертельные дозы популярных продуктов

Алтапресс 28 сентября в 22:03
Армия и оружие

В Минобороны заявили о намерении разрабатывать боевые электромобили

РБК вчера в 22:17
Происшествия

В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане

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Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 28 сентября в 09:07
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