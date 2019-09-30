Футбол
Нева СпортГендиректор «Зенита» объяснил, почему Кононова уволили из «Спартака»
Медведев отметил, что по его мнению, для «Спартака» ещё не всё потеряно в этом сезоне, и красно-белые могут поправить своё положение. Напомним, Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.
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с чего всё началось
«Четыре поражения подряд — это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком», — сказал он «РИА Новости».Известия00:15
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Александр Медведев – о Кононове: Главное в том, что у «Спартака» не было игры
Спорт день за днемвчера в 13:54
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В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
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В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
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Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
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Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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Южный Федеральный вчера в 02:46
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Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
В Челябинской области автобус столкнулся с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Челябинской области, один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.
РИА Новости вчера в 19:36
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Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
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Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Зеленский снова собирается в США
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о ходе подготовки официального визита главы государства в США.
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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Базы ГИБДД и Росреестра брались для обкрадывания россиян
Для звонков клиентам банков мошенники берут информацию из баз ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
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