Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.

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Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 13

Политика Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле. 405

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 448

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,6K

Шоу-бизнес Надежда Бабкина вышла из комы и пришла в сознание К счастью, диагноз коронавирус у Надежды Георгиевны не подтвердили, певица мужественно пережила реанимацию, к которой привело воспаление, и, по последним сообщением, наконец-то пошла на поправку: В распоряжении Popcake.tv появилась инсайдерская информация из частной клиники от медицинских работников, где находится Бабкина, что певица вышла из комы и пришла в сознание.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 414

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Здоровье В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок Использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 повышает риск заражения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1». 1,1K

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 30

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек. 20

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Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 141

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Общество Ресторатор Затуливетров отказался открыть свои заведения 15 апреля Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров (" Бутервrоdвsку bar", "МыЖеНаТы"), который несколько дней назад заявил, что 15 апреля откроет свои рестораны, несмотря на режим самоизоляции, отказался от своих намерений. 4

Происшествия Число жертв торнадо в Миссисипи выросло Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC. 1

Культура Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи. 44

Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 3,2K

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Общество Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство. 1,4K