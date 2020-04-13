Коронавирус
MetaratingsГендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вышла из комы и пришла в сознание
К счастью, диагноз коронавирус у Надежды Георгиевны не подтвердили, певица мужественно пережила реанимацию, к которой привело воспаление, и, по последним сообщением, наконец-то пошла на поправку: В распоряжении Popcake.tv появилась инсайдерская информация из частной клиники от медицинских работников, где находится Бабкина, что певица вышла из комы и пришла в сознание.
Popcake 10 апреля в 20:29
Общество
Власти Москвы пригрозили задержанием на улицах детей младше 14 лет
Детям до 14 лет пропуска не выдаются.
Говорит Москва 18:20
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок
Использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 повышает риск заражения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 01:22
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек.
РБК 18:02
Происшествия
Власти Украины рассказали о ситуации с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
4 апреля стало известно о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Известия 17:05
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК 12:18
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
Ресторатор Затуливетров отказался открыть свои заведения 15 апреля
Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров (" Бутервrоdвsку bar", "МыЖеНаТы"), который несколько дней назад заявил, что 15 апреля откроет свои рестораны, несмотря на режим самоизоляции, отказался от своих намерений.
АБН 14:10
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета вчера в 12:08
Авто
Кроссовер Geely Coolray станет мощнее в спортивной версии Pro
Фирма Geely распространила официальные фотографии Binyue Pro, но внешне «заряженная» модификация для Поднебесной мало чем отличается от знакомого россиянам кроссовера Coolray комплектации Flagship Sport — разница проявляется лишь в красных тормозных суппортах, чернёных дисках и мелких деталях обвеса.
Motor вчера в 13:20
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru 04:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала архивные детские фото в свой день рождения
Сегодня свой день рождения празднует олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Вокруг ТВ 08:24
Политика
ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями всех изменений в конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
ТАСС 15:38
Общество
В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19.
Газета.Ru 14:26