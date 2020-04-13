Коронавирус
Спорт-ЭкспрессВ «Зените» опровергли информацию об интересе к Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интерес к защитнику «Ювентуса» Даниеле Ругани.
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Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Кино
Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»
Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru 09:34
Авто
Один из спорткаров Porsche 911 Speedster уйдёт с молотка
Porsche 911 Speedster, как ни крути, получился ценным для коллекционеров.
Драйв 13:13
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Армия и оружие
Армия России получила первую партию танков Т-90М «Прорыв»
Командующий 1-й гвардейской танковой армией, заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель уточнил, что первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию ЗВО, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались в апреле.
Rusvesna.su 06:16
Общество
Жителям Подмосковья разъяснили, как получить электронный пропуск
Губернатором Московской области Андреем Воровьевым разъяснено гражданам, как правильно оформить и затем получить электронный пропуск для передвижения на территории подмосковного региона.
Ugpressa.ru 15:38
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Происшествия
В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы
Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
Здоровье
Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.
Известия 22:38
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Российская газета 22:36
Общество
Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян
Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух.
Ридус 20:50
Гаджеты
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
Из-за существенного разрыва между чипами производства Samsung и Qualcomm, поклонники бренда начали собирать подписи под петицией с просьбой прекратить использование процессоров Exynos в флагманских устройствах.
3DNews 11:46
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Evo-rus.com 02:44
Политика
Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube
Ранее телеканал НТВ сообщил о блокировке ролика с первым обращением российского президента к нации из-за ситуации с коронавирусом, который был опубликован 25 марта и набрал более двух миллионов просмотров.
РИА Новости 09:28
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Спорт
Третий цифровой фестиваль Steam пройдёт в июне
Организатор The Game Awards Джефф Кили объявил третий фестиваль игр — он пройдёт с 9 по 14 июня, примерно в одно время с отменённой E3 2020.
Игромания.ру 17:54
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru 05:53
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Кино
Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»
Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
Общество
Работодателей обязали сдавать СЗВ-ТД на следующий день после приема или увольнения сотрудников
Правительство обязало работодателей сообщать в Пенсионный фонд о приеме или увольнении работников на следующий же день после издания приказа.
ИА Клерк.Ру 01:35
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Политика
Итальянцам предлагают поблагодарить Россию за 200 евро
Вчера итальянское издание la Repubblica сообщило, что граждане России через мессенджер WhatsApp предлагают знакомым гражданам Италии сняться в видеоролике некого российского средства массовой информации, поблагодарить в нем Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и получить за это 200 евро.
Рамблер 01:35
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
Транспорт
Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам
Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 14:45