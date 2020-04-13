Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интерес к защитнику «Ювентуса» Даниеле Ругани.

В «Зените» опровергли информацию об интересе к Ругани

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