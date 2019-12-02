Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заступился за нападающего "сине-бело-голубых" Артема Дзюбу, который подвергся критике за свое высказывание в адрес болельщиков "Спартака", и прокомментировал поведение главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

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