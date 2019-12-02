Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГендиректор «Зенита» ответил Тедеско, раскритиковавшему судейство

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заступился за нападающего "сине-бело-голубых" Артема Дзюбу, который подвергся критике за свое высказывание в адрес болельщиков "Спартака", и прокомментировал поведение главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев прокомментировал высказывание Тедеско о судействе матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русскомвчера в 17:18

Гендиректор «Зенита» ответил Тедеско, возмутившемуся судейским решением

Чемпионат08:43

Тедеско возмущен, а Дзюба достойно ответил на оскорбления

Век01:58

Гендиректор «Зенита» ответил Тедеско, раскритиковавшему судейство

РИА Новости10:44

Гендиректор «Зенита» ответил пожаловавшемуся на судейство Тедеско

Газета.Ruвчера в 16:15

Медведев: «Тедеско жаловался на судейство? Это „Зениту“ надо бы сетовать на несправедливое удаление»

Sport24.ruвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Украина.ру 10:38
Происшествия

В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие

В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Украина.ру 11:09
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволены все врачи

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в мэрии Новочеркасска, средний медперсонал все еще оказывает помощь больным в стационаре.
Бизнес-газета вчера в 08:27
Общество

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Экономика

Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.
Соловей.Инфо 01:46
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Кино

Опубликован новый тизер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Мойка78 07:46
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Политика

Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Lenta.ru 07:22
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Армия и оружие

Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц

Новостной фронт 06:08
Происшествия

На Украине кот задушил младенца в коляске

В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых.
Известия 09:14
Энергетика

После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ

Цены на газ для населения Украины будут полностью рыночными с 1 мая 2020 года, заявил журналистам сегодня, 2 декабря, украинский министр энергетики Алексей Оржель, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:26
Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

Газета.Ru 06:28
Происшествия

СК показал видео задержания отца убитого в Екатеринбурге мальчика

РБК 08:10
Политика

Президент Абхазии назначил врио министра внутренних дел

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики, об этом сообщается на сайте главы государства.
Sputnik Абхазия 09:09
Авто

Российский Skoda Karoq оснастят восьмиступенчатым «автоматом»

Автоновости дня 05:38
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru 06:41
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Российская газета 10:15
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
РБК 10:44
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное