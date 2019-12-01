с чего всё началось

После матча главный тренер красно-белых Доменик Тедеско заявил о нечестной работе арбитра, отметив, что если и дальше такое будет продолжаться, то смысла играть в футбол нет.

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Армия и оружие В ДНР сообщили о начале испытаний новой станции РЭБ Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для обнаружения и создания помех системам сотовой связи, сообщает РИА Новости.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска» Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.

Происшествия Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку» Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".

Шоу-бизнес Диана Шурыгина развелась с мужем Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.

Политика На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза» «Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.

Шоу-бизнес Заворотнюк начала ходить и разговаривать Сама Заворотнюк вновь начала ходить и даже разговаривать. При этом боли перестали ее посещать и зрение немного наладилось.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.