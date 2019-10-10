Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.

Спорт день за днем

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Политика Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.

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Политика Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.

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