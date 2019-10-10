Как сообщает пресс-служба "Зенита", Малком будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет команде до зимней паузы. Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Спорт день за днем

Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» в этом году

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