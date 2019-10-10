Футбол
Life.ruМалком перенёс операцию и не поможет «Зениту» в этом году
Как сообщает пресс-служба "Зенита", Малком будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет команде до зимней паузы. Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро в летнее трансферное окно.
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Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
Политика
Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
Армия и оружие
В Польше оценили эффективность российского спецназа
Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии
Напомним, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Бочкареву. При личном досмотре у нее выявили наркотики.
Футбол
Россия — Шотландия 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии
"Источник мира" Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *.
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Политика
Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Общество
Работу «Почты России» в Петербурге парализовало из-за сбоя в программе
Работа всех отделений «Почты России» в Санкт-Петербурге была парализована из-за сбоя в программном обеспечении.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Политика
Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
Политика
Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит литр молока, так как редко ходит в магазин.
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.