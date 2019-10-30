Футбол
Sport.ruГендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса
Александр Медведев, являющийся гендиректором питерского "Зенита", прокомментировал слухи о возможном трансфере 28-летнего бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса в российскую команду.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника «Ромы» Жуана Жесуса.Чемпионат05:45
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