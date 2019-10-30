Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника «Ромы» Жуана Жесуса.

с чего всё началось

Александр Медведев, являющийся гендиректором питерского "Зенита", прокомментировал слухи о возможном трансфере 28-летнего бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса в российскую команду.

Финансы Рубль вместе с другими активами ЕМ ожидает решение ФРС по ставкам Сегодня фокус финансовых рынков сконцентрирован на решении ФРС США по ставкам, результат которого Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявит в 21:00 по московскому времени.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

Общество Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Авто АвтоВАЗ остановит производство на два дня АвтоВАЗ на двое суток остановит все сборочные линии: автомобили не будут сходить с конвейера 31 октября и 1 ноября.

Экономика Инвестсоветников не допустят к тестированию Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.

Общество Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.

Экономика Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).