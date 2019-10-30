Футбол

Sport.ruSport.ruГендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса

Александр Медведев, являющийся гендиректором питерского "Зенита", прокомментировал слухи о возможном трансфере 28-летнего бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса в российскую команду.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Жесуса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника «Ромы» Жуана Жесуса.
Чемпионат05:45

Подробнее о событии

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Жесуса

Чемпионат05:45

Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса

Sport.ru06:13

Генеральный директор «Зенита» опроверг интерес к Жезусу

Sport24.ru06:28

В «Зените» оценили информацию о переходе защитника «Ромы»

Петербургский дневник07:38

Гендиректор «Зенита» прокомментировал возможный трансфер защитника «Ромы»

Sportbox.RU06:28

Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к футболисту «Ромы» Жезусу

RT на русском07:34

Гендиректор «Зенита»: слухи про переход Жесуса не имеют под собой оснований

Вести.Ru06:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:51, Вашингтон
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту «Аэрофлота»

Вести.Ru 07:43
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.
RT на русском 06:42
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
Здоровье

Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

Ugpressa.ru вчера в 05:44
Финансы

Рубль вместе с другими активами ЕМ ожидает решение ФРС по ставкам

Сегодня фокус финансовых рынков сконцентрирован на решении ФРС США по ставкам, результат которого Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявит в 21:00 по московскому времени.
Profinance.ru вчера в 23:59
Общество

Маткапитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля

Tkgorod.ru 01:22
Шоу-бизнес

Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями

В своих Instagram-аккаунтах супруги опубликовали первый снимок с новорожденным сыном и сообщили поклонникам его имя.
Salt Mag 04:04
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Политика

В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Авто

АвтоВАЗ остановит производство на два дня

АвтоВАЗ на двое суток остановит все сборочные линии: автомобили не будут сходить с конвейера 31 октября и 1 ноября.
Журнал Авто.ру вчера в 11:47
Экономика

Инвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов

Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
РИА Новости 06:47
Хоккей

Малкин рассказал, зачем ему американское гражданство

Хоккеист «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал, зачем ему понадобился американский паспорт.
ProstoProSport 07:12
Кино

Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»

Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Комсомольская правда 07:00
Происшествия

Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Футбол

«Локомотив» намерен приобрести защитника «Крыльев Советов» Чернова

Чернов перешел в «Крылья Советов» из ЦСКА прошлым летом за 500 тысяч евро. Контракт защитника с самарским клубом рассчитан на три года.
ODDS.ru 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное