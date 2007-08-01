Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

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Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА

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