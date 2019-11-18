Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.

с чего всё началось

Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Он сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Зенита» рассказал, о чем мечтает Кокорин

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