Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГендиректор «Зенита» рассказал, о чем мечтает Кокорин

Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Он сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
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Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком.
Спорт-Экспрессвчера в 11:56

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«Он сказал, что мечтает завершить здесь карьеру». Кокорин начал новую жизнь в «Зените»

Спорт-Экспресс02:45

Александр Медведев об Александре Кокорине: надеюсь, он слов на ветер не бросает

Петербургский дневниквчера в 14:59

Президент «Зенита» заявил о мечте Кокорина завершить карьеру в Петербурге

РБКвчера в 13:20

Гендиректор «Зенита» рассказал, о чем мечтает Кокорин

Спорт день за днемвчера в 13:30

Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина

Мойка78вчера в 15:35

Медведев хочет продлить контракт с Кокориным весной

Gazeta.SPbвчера в 14:10

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Кокорин мечтает завершить в Петербурге карьеру»

78.ruвчера в 23:15
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По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

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Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Путешествия

Россиян отправляют отдыхать в Сирию в неспокойные районы

Два российских туроператора начали продавать организованные туры в Сирию спустя 8 лет после начала политического кризиса в стране.
БИЗНЕС Online 02:11
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
РБК 02:49
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК 17 ноября в 17:48
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

ТК Звезда 17 ноября в 10:57
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
ТАСС 03:39
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
РИА Новости 01:53
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
РИА Новости 03:12
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 17 ноября в 22:41
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

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Из собственного опыта: Волочкова назвала способ привлечения состоятельных мужчин

Одна из самых известных балерин нашей страны, Анастасия Волочкова, издала мемуары под названием «Плата за успех».
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла 1,25 миллиарда рублей: на нее и ее родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.
Дождь 03:34
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NASA впервые описало «танец» лун на орбите Нептуна

Российская газета вчера в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
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