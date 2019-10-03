Спорт день за днем

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Политика Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.

Политика Зеленский встретился с Лукашенко Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".

Армия и оружие Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Футбол Жемалетдинов из-за травмы пропустит три недели Хавбек получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2). Как сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе железнодорожников, из-за повреждения мышц задней поверхности бедра 23-летний игрок пропустит три недели.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.

Происшествия В Иране задержана журналистка из России В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Австралии на Кубке мира Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.

Гаджеты Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.

Происшествия Аделина Сотникова отдала гадалке-мошеннице 2 миллиона рублей Экстрасенс провела с Сотниковой удаленно десять сеансов. За чуть больше недели мошенница выманила у спортсменки 2 миллиона рублей.

Футбол УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Политика В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.

Политика США введут пошлины на европейские товары По словам неназванного источника из Минторга США, Америка введет пошлины в размере 10% на самолете из Евросоюза и в размере 25% на промышленные и сельскохозяйственные товары.

Экономика Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке Сегодня, 4 октября во второй завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке.В течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Новикова В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.

Политика В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу «Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.

Фигурное катание Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Здоровье Онкологи назвали предотвращающие рак продукты Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Происшествия Страшное ДТП на трассе «Таврида». Погибли два человека Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым, в результате тройного столкновения транспортных средств погибли два человека, передает «РГ».

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.