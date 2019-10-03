Футбол
RT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
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Медведев сравнил травму Малкома с эпизодом из фильма «Кавказская пленница»
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В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
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Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.
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Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
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УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
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В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
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Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью, определенная работа в этом контексте продолжается.
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Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
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