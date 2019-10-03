Футбол

RT на русскомRT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

RT на русскомвчера в 13:30

В «Зените» рассказали о редкой травме купленного у «Барселоны» футболиста

Lenta.ruвчера в 13:09

Виноват тренерский штаб «Зенита» или Малком «хрустальный»? Стало известно, как идут дела у дорогого новичка

Спорт день за днем02 октября в 11:36

Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру

Газета.Ruвчера в 11:52

Медведев: Если усугубить травму Малкома, можно поставить под угрозу его карьеру

Нева Спортвчера в 11:28

Медведев сравнил травму Малкома с эпизодом из фильма «Кавказская пленница»

Спорт-Экспрессвчера в 11:05

«Зенит» сообщил о редкой травме перешедшего летом из «Барселоны» Малкома

РБКвчера в 12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Происшествия

Прах Махатмы Ганди украли в Индии

Прах Махатмы Ганди — одного из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании — украли из мемориала в индийском штате Мадхья-Прадеш.
Lenta.ru 02:36
Происшествия

4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом

Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика

Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа

Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Газета.Ru 02:31
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Лазарев впервые появился в Сети после новостей о рождении дочери

Настоящей сенсацией стала новость о рождении еще год назад у певца Сергея Лазарева дочери Анны.
Телепрограмма вчера в 18:08
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Происшествия

В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Космос

Минобороны хочет взыскать с РКК «Энергия» 5 млрд рублей

Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на сумму 5 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».
Ореанда-Новости 01 октября в 01:24
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки

РЕН ТВ вчера в 21:22
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Абэ пообещал вывести переговоры по Курилам на новый уровень

Московский Комсомолец 01:15
Авто

Россияне перестали интересоваться автомобилями с газовыми двигателями

Российская газета 01:40
Общество

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что с Лингардом не все так плохо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после ничьей с «АЗ» в матче 2-го тура Лиги Европы (0:0) выразил надежду, что травма Джесси Лингарда не серьезная.
Спорт-Экспресс вчера в 18:04
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия 01:10
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

РБК вчера в 11:50
Хоккей

Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Sport24.ru вчера в 20:17
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика

Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное