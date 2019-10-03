Футбол
RT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
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Виноват тренерский штаб «Зенита» или Малком «хрустальный»? Стало известно, как идут дела у дорогого новичка
Спорт день за днемвчера в 11:36
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Футбол
Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»
Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене».
Чемпионат 13:23
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Игры
«Билайн» представил облачный игровой сервис Beeline Gaming
Оператор «Билайн» представил собственный облачный игровой сервис с приставкой Beeline Gaming на выставке интерактивных компьютерных развлечений «ИгроМир», сообщили в компании.
Adindex.ru 08:30
Политика
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Единоборства
UFC назвал условия проведения поединка Нурмагомедова с Сен-Пьером
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.
РБК 14:17
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Выпускника детдома из Самары осудили на два года за кражу шоколадок
Суд приговорил его к двум годам и семи месяцам колонии. Выпускник детдома признал вину. Решение вызвало общественный резонанс в Самаре.
Говорит Москва 01:36
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Хоккей
«Магнитка» прервала серию поражений, взяв верх над «Локомотивом»
Южноуральский «Металлург» прервал серию поражений, выиграв у «Локомотива» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – матч в Магнитогорске 3 октября закончился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 13:24
Футбол
«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон.
Vprognoze.ru 12:08
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.
Life.ru 14:15
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:24
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»
Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18