Спорт день за днем

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны» В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Политика В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Футбол Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива» Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене».

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Игры «Билайн» представил облачный игровой сервис Beeline Gaming Оператор «Билайн» представил собственный облачный игровой сервис с приставкой Beeline Gaming на выставке интерактивных компьютерных развлечений «ИгроМир», сообщили в компании.

Политика Путин назвал причину выхода США из ДРСМД Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.

Единоборства UFC назвал условия проведения поединка Нурмагомедова с Сен-Пьером Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова должен стать американец Тони Фергюсон.

Политика Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.

Происшествия Выпускника детдома из Самары осудили на два года за кражу шоколадок Суд приговорил его к двум годам и семи месяцам колонии. Выпускник детдома признал вину. Решение вызвало общественный резонанс в Самаре.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Хоккей «Магнитка» прервала серию поражений, взяв верх над «Локомотивом» Южноуральский «Металлург» прервал серию поражений, выиграв у «Локомотива» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – матч в Магнитогорске 3 октября закончился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Футбол «Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1 Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон.

Происшествия Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.

Транспорт ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".

Интернет Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями» Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Авто Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80 Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.