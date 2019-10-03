Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Футбол Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

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Шоу-бизнес Заворотнюк освободилась от долгов Решением столичного суда требования банка были частично удовлетворены, а в пользу истца взыскана задолженность в размере $537 тыс. В перечень входили и пошлины — 60 тыс. руб. Но к 2017 году Анастасия выплатила лишь $8 тыс. К 2019 году Заворотнюк, согласно документам, рассчиталась с долгами.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Общество Муж отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены Суд в Северной Каролине обязал мужчину выплатить деньги мужу его любовницы. В суд обратился обманутый супруг Кевин Ховард.