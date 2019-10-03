Футбол
RT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
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Медведев сравнил травму Малкома с эпизодом из фильма «Кавказская пленница»
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На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
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Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Помимо прочего, Ольга Бузова почти нашла себе жениха среди зрителей, но в итоге обломала парня, сказав, что он пришёл на концерт без цветов и не способен на серьёзные поступки.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
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Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
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Суд в Северной Каролине обязал мужчину выплатить деньги мужу его любовницы. В суд обратился обманутый супруг Кевин Ховард.
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Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
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Курсы доллара и евро на 4 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.