Футбол
RT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке.
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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о возможных трансферах.Радио Зенитвчера в 10:00
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Общество
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
RT на русском вчера в 14:18
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
REGNUM 00:58
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Украинка пыталась прорваться в Кремль, представляясь женой Путина
Гражданка Украины пыталась прорваться в Кремль к президенту России, представляясь его женой.
Новый День 01:46
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо 19 ноября в 06:40
Политика
Половина россиян считают, что партия власти должна меняться
Половина россиян (51%) говорят, что партия власти должна периодически меняться, сказано в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего», с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:00
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество
Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос
Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Известия 00:48
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК вчера в 14:20
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Rambler News Service вчера в 14:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском вчера в 01:39
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей
По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
REGNUM 00:17
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Lenta.ru вчера в 21:16
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Футбол
Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»
ProstoProSport вчера в 02:16
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Lenta.ru вчера в 09:11
Футбол
Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru вчера в 06:36
Здоровье
Ученые впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза
Российская газета 01:55
Экономика
Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций
Два представителя "Сибура" сохранили первые места в рейтинге директоров - держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, составленном журналом Forbes.
ТАСС 01:48
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Происшествия
Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция
Вчера, 20 ноября, в центре Благовещенска жители города заметили необычную картину: по заснеженной дороге ехал автомобиль, а к нему была привязана собака, которая бежала за машиной.
КП - Благовещенск 00:46
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС вчера в 03:25
Авто
Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня вчера в 04:17
Гаджеты
Apple выпустила батарейные чехлы с новой функцией для iPhone 11
Хотя автономность новых iPhone 11 и особенно iPhone 11 Pro и Pro Max выросла по сравнению с предыдущим поколением, есть пользователи, которым батареи много не бывает.
Вести.Хайтек 00:39
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
CarsWeek.ru 19 ноября в 01:35