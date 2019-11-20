Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о возможных трансферах.

с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке.

Спорт день за днем

Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

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