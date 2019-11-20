Футбол

RT на русскомRT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке.
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