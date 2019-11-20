Футбол
RT на русскомГендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке.
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Футбол
Зидан накажет Бэйла за фото со скандальным флагом
Фланговый нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сможет избежать наказания за свой поступок по окончании матча за сборную Уэльса.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в США
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.
Политика
На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей
На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования.
Общество
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Политика
Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что диалог "важен даже с самыми трудными партнерами" - в том числе с Россией.
Авто
Опубликовали новые снимки салона рестайлинговой Lada 4x4
В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Происшествия
В Купчино ищут источник химического запаха, травившего детей
Роспотребнадзор города начал проверку. В Купчино местные жители ночью, 21 ноября, жаловались на сильный химический запах.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Технологии
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
Политика
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией
Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил The New York Times, что восстановления отношений России и Украины является важной задачей, а США пытаются вбить клин в отношения между двумя соседями.
Происшествия
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро
Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Общество
Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе
Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Накануне, 20 ноября, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Специалисты назвали опасные приложения, которые не стоит устанавливать на Android и iOS.
Происшествия
В Ростове следователь взял в заложники свою жену
На место прибыли сотрудники ФСБ. Переговоры с подозреваемым ни к чему не привели. Сейчас силовики приступили к штурму квартиры.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.