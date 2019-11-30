Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUНападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы. Футболист проводит индивидуальные тренировки с местным клубом «Коринтианс».
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с чего всё началось

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».
Чемпионатвчера в 07:16

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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

Чемпионатвчера в 07:16

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Sport24.ruвчера в 16:17

Малком тренируется в Бразилии под присмотром физиотерапевта «Зенита»

РИА Новостивчера в 08:33

Малком тренируется с «Коринтианс»

Sports.ruвчера в 07:18

Гендиректор «Зенита» рассказал о восстановлении Малкома в Бразилии

Sportbox.RUвчера в 07:53

Александр Медведев: Рассчитываем, что Малком присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре

Советский спортвчера в 07:58

Завел кота, станцевал с бубном: чем травмированный Малком заполняет свободное время

Спорт день за днемвчера в 11:30
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
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Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

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Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

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BFM.ru 04:42
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Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
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Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
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Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.
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