Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

с чего всё началось

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы. Футболист проводит индивидуальные тренировки с местным клубом «Коринтианс».

Спорт день за днем

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