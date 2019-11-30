Футбол
ГЛАС.RUНападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы. Футболист проводит индивидуальные тренировки с местным клубом «Коринтианс».
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с чего всё началось
Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».Чемпионатвчера в 07:16
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Малком тренируется в Бразилии под присмотром сотрудника медицинского штаба «Зенита»
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