Футбольный клуб «Зенит» намерен предложить Александру Кокорину новый контракт. Об этом в своём Telegram-канале «K/On/Off» заявил журналист Василий Конов. При этом конкретики по футбольным перспективам Павла Мамаева пока нет.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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