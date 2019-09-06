Футбол

78.ru78.ru«Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Футбольный клуб «Зенит» намерен предложить Александру Кокорину новый контракт. Об этом в своём Telegram-канале «K/On/Off» заявил журналист Василий Конов. При этом конкретики по футбольным перспективам Павла Мамаева пока нет.
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