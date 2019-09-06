Футбол
78.ru«Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Футбольный клуб «Зенит» намерен предложить Александру Кокорину новый контракт. Об этом в своём Telegram-канале «K/On/Off» заявил журналист Василий Конов. При этом конкретики по футбольным перспективам Павла Мамаева пока нет.
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Футбол
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Lenta.ru 02:55
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного также как Элджей.
Мойка78 вчера в 10:42
Общество
Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов
Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски осудила самовольную установку новой мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке на здании библиотеки Академии наук в Вильнюсе и призвала власти страны дать этому свою оценку, сообщается на сайте общины.
РИА Новости 04:28
Политика
Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
RT на русском 03:58
Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Авто
Российский авторынок в августе снизился на 1%
Автостат 03:05
Происшествия
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
РИА Новости 03:52
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Путин объяснил пользу эскроу-счетов
"Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации", - заметил Владимир Путин.
Российская газета 03:15
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье
Названы причины, из-за которых человек толстеет
Московский Комсомолец 04:12
Происшествия
В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
REGNUM 03:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Авто
Обязательное сигнальное устройство не позволит забыть в машине детей
По данным вышеупомянутых объединений, за последние 10 лет зафиксировано около восьмисот случаев гибели детей в автомобилях от перегрева и теплового удара, которые зачастую наступали просто потому, что их забывали на задних сиденьях.
АвтоВести вчера в 06:14
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания вчера в 08:49
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Происшествия
СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе
СК проводит доследственную проверку после взрыва в частном доме в Ленинске-Кузнецком, после которого женщина была госпитализирована с ожогами, сообщается на сайте ГСУСК по региону.
РИА Новости 03:57