Футбол
МК-СпортГендиректор «Зенита» вошел в исполком Ассоциации европейских клубов
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев пошел в исполнительный комитет Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Об этом сообщила пресс-служба организации. Генеральным директором был назначен президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Хоккей
Русский форвард Малкин рассказал о своих трудностях в Америке
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, с каким трудностями ему приходится сталкиваться в США.
Sport24.ru 10:46
Общество
Премии за лучшие цифровые проекты учреждены в Москве
Президиум правительства Москвы принял во вторник постановление об учреждении премий мэра за лучшие цифровые сервисы и продукты.
ТАСС 07:55
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в МГД состоявшимися
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными, сообщил во вторник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Авто
В России началось производство обновленного Ford Transit
Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.
Автостат 06:16
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Футбол
«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.
Телеканал 360° 08:19
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие
Россия помешала удару Израиля по Сирии
Предполагается, что Россия могла помешать израильским самолетам нанести удары по Сирии в ответ на якобы обстрел израильской территории.
Lenta.ru 09:57
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Политика
Лавров и Шойгу ответили на призыв США к РФ «быть нормальной страной»
Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера, призвавшего РФ «быть нормальной страной».
Национальная служба новостей вчера в 13:50
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Общество
Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года
"Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.
Интерфакс 07:44
Экономика
Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО
Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.
Российская газета 06:20
Финансы
Золото может подорожать до рекорда в ближайшие два года, считают аналитики Citigroup
Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году на уровне $1921,17 на тройскую унцию.
Финмаркет 10:42
Происшествия
В Кронштадте мать кремировала сына, а он вернулся живым
42-летний сын жительницы Кронштадта Антонины Носовой пропал 8 марта.
Московский Комсомолец 03:35