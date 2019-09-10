Футбол
ЧемпионатГендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Об этом сообщил официальный «твиттер» организации. Выборы нового состава исполкома ECA состоялись сегодня, 10 сентября, на заседании генеральной ассамблеи ассоциации.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
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Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
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Выяснилось, почему люди набирают вес с возрастом
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
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Рейтинг облигаций Ford понизили до «мусорного». Котировки пошли вниз
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РБК 08:41
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Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
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Черчесов пояснил отсутствие Миранчука в основе сборной
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РБК 02:54
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Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
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Британская компания показала долгожданный внедорожник Land Rover Defender, стоимость которого будет начинаться с отметки 40 тысяч фунтов стерлингов.
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Общество
Климатологи прогнозируют аномально теплую осень в Москве
Начавшаяся осень в Москве в этом году может оказаться аномально теплой.
Росбалт 04:09
Политика
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25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
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Политика
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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
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Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
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Политика
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Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
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Газета.Ru 06:13
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Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
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Интерфакс 08:53
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39