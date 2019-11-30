Лига чемпионов
Газета.RuГендиректор «Зенита» высказался о футбольной войне со «Спартаком»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о футбольной войне с московским "Спартаком".
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Футбол
«Сочи» ждет ответа от РФПЛ по поводу переноса матча с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Сочи" ждет ответа от Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по поводу согласия на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил РИА Новости пресс-атташе сочинской команды Александр Груднев.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Технологии
Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM
Заявление Google о достижении огромного превосходства квантового компьютера над обычными опровергли исследователи из IBM 22 октября в статье на собственном-интернет портале.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме в ООН
Представители Украины предприняла попытку сорвать выступление российского делегата на форуме ООН.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Общество
Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке
В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из 8 камер
В начале 2020 года компания Huawei представит новые смартфоны. По информации источников, модель P40 Pro получит систему из 8 камер.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Здоровье
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге
Раненые при нападении с ножом на торговой улице в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом заявили в местной полиции.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Здоровье
Популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа
Французские ученые провели исследование, показавшее, что популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа.
Политика
Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета
Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Общество
Срок своевременной уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря
Несколько дней остается собственникам имущества для своевременной уплаты налогов за принадлежавшие им в 2018 году объекты: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, земельные участки и транспортные средства, сообщила НИА Томск пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.