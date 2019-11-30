Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о футбольной войне с московским "Спартаком".

Гендиректор «Зенита» высказался о футбольной войне со «Спартаком»

Спорт день за днем

Финансы Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Политика Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

Футбол Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Происшествия Вертолет разбился под Новороссийском Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.

Общество Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге Раненые при нападении с ножом на торговой улице в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом заявили в местной полиции.

Общество В России выросло производство черной икры Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Здоровье Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.