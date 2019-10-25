Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.

с чего всё началось

По словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева, футболист является полноценным игроком петербургской команды, поэтому сине-бело-голубые его точно выкупят. Так было решено по итогам тестового периода. Информацию о сумме выкупа в 7 миллионов евро Медведев назвал «больной фантазией».

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