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Невские НовостиГендиректор «Зенита» заявил о решении выкупа Йордана Осорио
По словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева, футболист является полноценным игроком петербургской команды, поэтому сине-бело-голубые его точно выкупят. Так было решено по итогам тестового периода. Информацию о сумме выкупа в 7 миллионов евро Медведев назвал «больной фантазией».
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.Bookmaker-ratings.ru13:47
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода
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