ТАССГендиректор банка Goldman Sachs считает, что вероятность рецессии в США высокаРецессия в Соединенных Штатах в течение двух ближайших лет наступит с высокой долей вероятности.ТАССЭкономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии.RT на русскомПо данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении.ТАСССогласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГендиректор Goldman Sachs Соломон заявил, что вероятность рецессии в США высокаРЕН ТВ04:25Гендиректор банка Goldman Sachs: вероятность рецессии в США высокаNews.ru03:48Гендиректор банка Goldman Sachs считает, что вероятность рецессии в США высокаТАСС03:37Гендиректор Goldman Sachs считает высокой вероятность рецессии в СШАRT на русском03:45Глава Goldman Sachs Соломон назвал инфляцию в глобальной экономике неизбежнойLenta.ru19:57Показать ещёОценить4Поделиться