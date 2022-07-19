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Гендиректор банка Goldman Sachs считает, что вероятность рецессии в США высока

Рецессия в Соединенных Штатах в течение двух ближайших лет наступит с высокой долей вероятности.
ТАСС
Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии.
RT на русском
По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении.
ТАСС
Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года.
ТАСС

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Гендиректор Goldman Sachs Соломон заявил, что вероятность рецессии в США высока
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