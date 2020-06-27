Происшествия
ИнтерфаксГендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице. На месте оставлена предсмертная записка. "Это позволяет делать предварительный вывод о самоубийстве", - сказал источник.
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с чего всё началось
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице.Интерфакс03:26
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Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
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Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Происшествия
В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана
В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
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Армия и оружие
Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению
«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
REGNUM вчера в 10:21
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 25 июня в 05:20
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor вчера в 06:24
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Происшествия
Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси
Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
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США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»
Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Футбол
«Атлетико» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 32-го тура Ла Лиги
Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Алавес» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 10:00
Футбол
Защитник «Спартака» обвинил арбитра в необъективном судействе
Свободная Пресса 13:10
Политика
В США создали фонд по борьбе с переизбранием Дональда Трампа
Вашингтон, 27 июня 2020, 21:21 — REGNUM Сторонники Демократической партии США создали комитет «Победить тивтом» в целях сбора средств на кампанию против переизбрания на пост президента страны Дональда Трампа.
REGNUM 14:21