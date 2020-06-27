В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице.

с чего всё началось

По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице. На месте оставлена предсмертная записка. "Это позволяет делать предварительный вывод о самоубийстве", - сказал источник.

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

Общество Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении. 567

Происшествия В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 934

Общество На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства. 2K

Армия и оружие Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности. 1

Происшествия ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве 1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве. 15

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,5K

Политика Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике. 388

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями. 4

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 567

Происшествия Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV. 1

Политика США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России» Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США. 28