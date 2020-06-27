Происшествия
ИнтерфаксГендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице.
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Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
Общество
На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»
Шмыгаль отметил, что решение об ужесточении карантинных мер – сейчас в стране карантин ослабили, действует адаптивный период - будут принимать власти на местах.
Территория новостей 05:12
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж Набережной им. Горького.
РИА Новости 05:20
Экономика
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive вчера в 10:30
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили
Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда 25 июня в 08:00
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Наука
Коронавирус не передается комарами
МедиаПоток 01:09
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Футбол
«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
«Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в 24-м туре РПЛ основным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:47
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Общество
Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги
Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Космос
«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости 05:26
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Спорт
ВФЛА нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics
В субботу, 27 июня, «Championat.com» сообщил, что ВФЛА нашла необходимые 5 млн долларов для оплаты штрафа международной федерации.
ГЛАС.RU 03:07
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 14:22