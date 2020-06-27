В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице.

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

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