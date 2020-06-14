Общество

РБКРБКГендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
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с чего всё началось
Пиар-директор Еврейского музея и центра толерантности Нина Дымшиц в разговоре
 с The Insider заявила: «Сами мы бы никогда такое объявление не разместили».
РБК11:15

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Вакансию бармена «славянской внешности» от Еврейского музея сочли провокацией

Lenta.ru14:28

Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

РБК11:15

В Еврейском музее сочли провокацией объявление о поиске бармена-славянина

Интерфакс09:40

Вакансию бармена «со славянской внешностью» для центра толерантности назвали провокацией

Телеканал 360°11:55

Еврейский музей разорвал отношения с авторами объявления о поиске «бармена-славянина»

ТАСС10:21

Глава Еврейского музея назвал открытой провокацией объявление о поиске бармена славянской внешности

Агентство Москва10:10

Еврейский музей прокомментировал объявление о поиске «бармена-славянина»

РИА Новости10:56
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