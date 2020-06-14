с чего всё началось

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.

Общество ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки. 25

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель выписалась из роддома Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.

Общество Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате. 2,3K

Армия и оружие В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2» В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

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Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 637

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