с чего всё началось

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.

Политика Трамп подберет новый лозунг для избирательной кампании Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели. 4

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел. 484

Политика Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,2K

Политика Путин рассказал, в чем сила России Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану. 31

Наука Аргентинские палеонтологи нашли новый вид динозавров Необычное открытие сделали аргентинские палеонтологи, найдя новый вид динозавров, 14 июня передает новостной портал Infobae.

Армия и оружие Sohu назвал победителя в возможном конфликте России и сил НАТО Аналитики считают, что эксперты в США и Европе могут делать неверные выводы насчет РФ, так как ей может потребоваться гораздо меньше времени, чтобы разгромно победить силы НАТО. 2

Происшествия Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов. 90

Игры Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.

Футбол Бонуччи о Роналду, не забившем пенальти: даже великие могут ошибаться Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поддержал партнера по команде Криштиану Роналду, который не забил пенальти в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом".