Общество

РБКРБКГендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
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с чего всё началось
Пиар-директор Еврейского музея и центра толерантности Нина Дымшиц в разговоре
 с The Insider заявила: «Сами мы бы никогда такое объявление не разместили».
РБК11:15

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Вакансию бармена «славянской внешности» от Еврейского музея сочли провокацией

Lenta.ru14:28

Глава Еврейского музея назвал открытой провокацией объявление о поиске бармена славянской внешности

Агентство Москва10:10

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В Еврейском музее сочли провокацией объявление о поиске бармена-славянина

Интерфакс09:40
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
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