Общество
РБКГендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
ТАСС вчера в 16:46
Политика
В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
Политика
Трамп подберет новый лозунг для избирательной кампании
Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
Известия 10:07
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
News.ru 08:03
Шоу-бизнес
Андрей Норкин рассказал, как планирует жить после смерти жены
Paparazzi.ru 05:19
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Политика
Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
RT на русском 19:51
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Происшествия
Семья Захарова назвала извинения Ефремова «запоздалыми»
Ореанда-Новости вчера в 07:20
Космос
5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле
Астрономы NASA сообщили, что 5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле.
Версия.Инфо 05:43
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Наука
Аргентинские палеонтологи нашли новый вид динозавров
Необычное открытие сделали аргентинские палеонтологи, найдя новый вид динозавров, 14 июня передает новостной портал Infobae.
ИА Красная Весна 11:00
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо 03:58
Армия и оружие
Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам
Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
Армия и оружие
Sohu назвал победителя в возможном конфликте России и сил НАТО
Аналитики считают, что эксперты в США и Европе могут делать неверные выводы насчет РФ, так как ей может потребоваться гораздо меньше времени, чтобы разгромно победить силы НАТО.
NewInform 02:52
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
Игры
Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.
3DNews вчера в 14:40
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Общество
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
Армия и оружие
База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу
РЕН ТВ вчера в 15:00
Футбол
Бонуччи о Роналду, не забившем пенальти: даже великие могут ошибаться
Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поддержал партнера по команде Криштиану Роналду, который не забил пенальти в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом".
РИА Новости 12 июня в 17:42
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
Советский спорт вчера в 13:34
Политика
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны
Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
Аргументы недели 08:39