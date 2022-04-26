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Гендиректор оператора ГТС Дании назвал планы по замещению газа из России оптимистичными

Комиссия заявила, что так называемый план REPowerEU будет направлен на диверсификацию поставок газа, ускорение развертывания возобновляемых источников и замену газа в производстве тепла и электроэнергии.
РИА Новости
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что сократить потребность ЕС в российском газе на две трети будет "чертовски сложно", но возможно.
РИА Новости
Если поставки газа из РФ прекратятся сейчас, в некоторых странах могут прекратить снабжать газом производства летом, чтобы обеспечить поставки для защищенных потребителей зимой.
РИА Новости
Нидерланды, ФРГ и Италия анализируют возможность увеличить добычу газа в Северном и Средиземном морях.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Еврокомиссия могла ошибиться в прогнозах замещения газа из России
Профиль19:01
Гендиректор оператора ГТС Дании назвал планы по замещению газа из России оптимистичными
Lenta.ru18:14
Глава GIE Брабо посчитал сценарии ЕК по замещению российского газа слишком оптимистичными
ФАН18:40
Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из РФ
Общественная служба новостей18:35
Глава GIE высмеял намерения Еврокомиссии снизить потребности в российском газе
Московский Комсомолец18:51
Глава GIE Брабо: сценарии Европы по замещению российского газа, возможно, слишком оптимистичные
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