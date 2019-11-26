Футбол
Газета.RuГендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований. Об этом сообщают "РИА Новости".
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Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Крым собирается созвать международный общественный трибунал по провокации, которую устроили год назад украинские военные в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Экономика
«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi
Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Авто
Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce
В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Армия и оружие
Численность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Происшествия
30 школьников в Нижегородской области отравились газом
Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Происшествия
СКР устанавливает обстоятельства нападения на врача в Пскове
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств нападения на врача детской областной больницы.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Авто
К дебюту готовится новый Nissan X-Trail
В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Политика
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Пока не известно, будет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки", который планируется провести в Париже 9 декабря.
Кино
Россияне оценили фантастический фильм «Аванпост» Егора Баранова
Премьера фантастического российского фильма «Аванпост», режиссером которого выступил Егор Баранов, состоялась в кинотеатрах.
Футбол
Футболисты «Лечче» ушли от поражения в матче с «Кальяри»
Встреча, состоявшаяся в Лечче, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Жуан Педро Галвао (30-я минута, с пенальти) и Раджа Наингголан (67), у хозяев отличились Джанлука Лападула (83, с пенальти) и Марко Кальдерони (90+1).
Армия и оружие
В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.