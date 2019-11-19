Энергетика

ИзвестияИзвестияГендиректор польской компании PGNiG рассказал о переплатах «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG расторгнет договор с «Газпромом» о купле-продаже природного газа в конце 2022 года. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info 11 ноября. По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно.
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