Энергетика
ИзвестияГендиректор польской компании PGNiG рассказал о переплатах «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG расторгнет договор с «Газпромом» о купле-продаже природного газа в конце 2022 года. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info 11 ноября. По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Происшествия
Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ
Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Авто
В Сети показали необычную версию «ГАЗели» из Филиппин
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Армия и оружие
МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии
Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Общество
Публициста оштрафовали на 30 тыс. рублей за пост в Telegram
Уральский политолог и журналист Фёдор Крашенинников оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к власти.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Футбол
Гетце с большой вероятностью покинет «Боруссию» в конце сезона
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце намерен покинуть команду в конце сезона.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Политика
В Госдуме оценили заявление генсека НАТО об отношениях с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.
Здоровье
Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление
Как объяснила Иванова, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует: на человека действует резкая смена давления, особенно если есть патологии сосудов.
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Происшествия
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении отвода группировок курдов на севере Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии, как предписывает соответствующий меморандум, почти завершен, но, вероятно, какие-то участки их присутствия еще есть.
Общество
В России могут ограничить импорт детских молочных смесей
Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ Северного флота испугали норвежскую армию
Москва разместила на границе российские танки Т-80БВМ Северного флота, которые испугали норвежскую армию.
Общество
Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства
Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны и «Роскосмоса».
Спорт
Подчуфарова сравнила себя с Малкиным
Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.
Футбол
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.