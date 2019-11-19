с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG расторгнет договор с «Газпромом» о купле-продаже природного газа в конце 2022 года. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info 11 ноября. По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Политика Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Общество «Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.

Музыка София Ротару возобновляет выступления в России Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.

Политика Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

Транспорт Поезда из Екатеринбурга в Крым пустят в следующем году Напомним, с декабря текущего года – благодаря запуску железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив – с континентальной России на полуостров начнут курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Общество Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

Путешествия В АТОР назвали стоимость новогодних туров Средняя стоимость зарубежных туров, как подсчитали в Ассоциации туроператоров России, составляет в обычные дни около тысячи евро, а новогодних туров - 1,6-1,7 тыс. евро на человека.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Авто Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова прокомментировала слухи о четвертой беременности Под черным струящимся платьем поклонники заметили живот и тут же принялись поздравлять актрису в четвертой беременности.

Армия и оружие Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.

Футбол «Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.