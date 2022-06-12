"С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%", - приводит слова Сойлу газета Star, которая уточняет, что по меньшей мере 1,2 тысячи районов будут закрыты для проживания иностранных граждан.
Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня России состоится на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Греки Мариуполя впервые прервали молчание и рассказали, что боевики батальона "Азов" (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) стреляли в мирных людей, держали их в заложниках, угрожали и грабили, пишет газета "Эстиа".