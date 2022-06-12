В случае если рубль продолжит укрепляться в предстоящие месяцы, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за энергоресурсы, считает специалист.
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Тернопольской области крупный склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, поставленных Киеву из США и Европы.
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), ранее освобожденный Священным синодом Русской православной церкви от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), связал свой уход с поста главы ОВЦС с "требованиями нынешней общественно-политической ситуации".