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Гендиректор преемника McDonald’s Пароев заявил о планах изменить цены в ресторанах сети

Сеть ресторанов «Вкусно и точка», ставшая российским преемником «Макдоналдса», планирует изменить цены в ближайшее время.
Lenta.ru
Первые рестораны сети после ребрендинга открылись в Москве сегодня, 12 июня.
Ведомости
Бизнес в России перешел местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.
Ведомости
Затраты в рестайлинг McDonald's в новый бренд довольно невелики, отметил Пароев.
Ведомости

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Гендиректор преемника McDonald’s Пароев заявил о планах изменить цены в ресторанах сети
Lenta.ru05:00
Россиян предупредили об изменении цен в бывших ресторанах «Макдональдс»
АБН05:27
Гендиректор бывшего «Макдоналдса» анонсировал повышение цен
БИЗНЕС Online05:14
Бывшая сеть McDonald’s поднимет цены
Российская газета05:37
В бывших ресторанах McDonald’s изменят цены
URA.Ru04:22
Преемник McDonald’s в России планирует в ближайшей перспективе изменить цены
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Гендиректор бывшего McDonald’s анонсировал повышение цен
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