Будьте в Плюсе

Гендиректор преемника McDonald’s Пароев заявил о планах изменить цены в ресторанах сети

Сеть ресторанов «Вкусно и точка», ставшая российским преемником «Макдоналдса», планирует изменить цены в ближайшее время.
Lenta.ru
«Из-за логистики, инфляции мы вынуждены немного поднять цены, но постараемся оставаться одними из самых доступных фастфуд-ресторанов в России», — сказал гендиректор сети.
Ведомости
Первые рестораны сети после ребрендинга открылись в Москве сегодня, 12 июня.
Ведомости
Бизнес в России перешел местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.
Ведомости

Подробнее о событии

Бывшая сеть McDonald’s поднимет цены
Российская газета05:37
Гендиректор бывшего McDonald’s анонсировал повышение цен
Ведомости03:58
Гендиректор преемника McDonald’s Пароев заявил о планах изменить цены в ресторанах сети
Lenta.ru05:00
Цены в российских ресторанах «Вкусно — и точка!» повысят, но оставят доступными
РИАМО04:45
В бывших ресторанах McDonald’s изменят цены
URA.Ru04:22
Преемник McDonald’s в России планирует в ближайшей перспективе изменить цены
РИА Новости04:09
Гендиректор бывшего «Макдоналдса» анонсировал повышение цен
БИЗНЕС Online05:14

Интересное

Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева.
ТАСС05:02

Флагманский ресторан «Вкусно и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве

Флагманский ресторан преемника McDonald's в России - сети "Вкусно и точка" - в День России открылся на Пушкинской площади, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:51

Минобороны: ракеты «Калибр» уничтожили склад поставленных Киеву Западом ПТРК и ПЗРК

За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости04:57

Роспотребнадзор нашел в России новый вариант омикрон-штамма коронавируса

В России обнаружен субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его цитирует «РИА Новости».
РБК18:48

Путин поздравил граждан с Днем России и призвал быть сплоченными

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России и призвал российское общество к сплоченности и патриотизму.
Lenta.ru05:21

Посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил о выходе мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке

Мирные жители начали выходить с химического завода «Азот» в Северодонецке.
Lenta.ru18:35

NI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада

Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов.
Газета.Ru01:38

Депутат ЕП Сикорский заявил о праве Европы передать Украине ядерное оружие

Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
РИА Новости05:38

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых.
РБК02:51

Представитель властей Запорожской области Рогов сообщил о серии взрывов в Бердянске

Ранее Следственный комитет (СК) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщил о диверсии с использованием беспилотника в районе размещения российского миротворческого контингента.
Lenta.ru02:37