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Газета.Ru

Гендиректор завода арестован по делу о хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»

Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о хищении 45 млн рублей при ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов" был задержан гендиректор судоремонтного завода в Мурманске. 12 декабря 2019 года на этом российском авианосце произошел пожар.В источнике
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С чего всё началось

Арестован директор завода ОСК. Ему вменяют хищения на ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов»

Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере – хищение 45 млн из средств, выделенных государством на ремонт единственного авианосца России - крейсера "Адмирал Кузнецов", входящего в Северный флот.
47 новостейвчера в 16:00

Подробнее о событии

Директор завода ОСК арестован за мошенничество на 45 миллионов при ремонте единственного российского авианосца

Фонтанка.Ру17:14

Обвиняемый в хищениях директор завода в Мурманске обжалует арест

ТАСС06:38

Директора завода обвинили в хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»

РБК18:27

При ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» похитили 45 миллионов рублей

Вести.Ru17:16

Директора завода, ремонтировавшего «Адмирала Кузнецова», обвинили в мошенничестве

Коммерсантъ05:40

Директор завода задержан за хищения при ремонте «Адмирала Кузнецова»

РЕН ТВвчера в 16:59

Арестован директор завода ОСК. Ему вменяют хищения на ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов»

47 новостейвчера в 16:00
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