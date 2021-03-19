Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о хищении 45 млн рублей при ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов" был задержан гендиректор судоремонтного завода в Мурманске. 12 декабря 2019 года на этом российском авианосце произошел пожар.

С чего всё началось Арестован директор завода ОСК. Ему вменяют хищения на ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов» Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере – хищение 45 млн из средств, выделенных государством на ремонт единственного авианосца России - крейсера "Адмирал Кузнецов", входящего в Северный флот. 47 новостей вчера в 16:00