Гендиректор завода арестован по делу о хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»
Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о хищении 45 млн рублей при ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов" был задержан гендиректор судоремонтного завода в Мурманске. 12 декабря 2019 года на этом российском авианосце произошел пожар.В источнике
С чего всё началось
Арестован директор завода ОСК. Ему вменяют хищения на ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов»
Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере – хищение 45 млн из средств, выделенных государством на ремонт единственного авианосца России - крейсера "Адмирал Кузнецов", входящего в Северный флот.
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