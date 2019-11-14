с чего всё началось

Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

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