Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.
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Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А», которое работало в благовещенском колледже, куда 14 ноября студент пришел с ружьем и открыл стрельбу, убив одного человека и ранив еще троих, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
РБК07:57

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Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Интерфакс12:41

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия07:55

По уголовному делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор ЧОП

ТАСС07:59

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РИА Новости07:58

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП

Life.ru07:56

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа

Амурская правда09:05

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