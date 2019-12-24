Общество

Газета.RuГазета.RuГендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
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Эдуард Пичугин
Продюсер
Генеральный директор «Киностудии Ленфильм» с 12 октября 2012 года. Президент Сообщества национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс».
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