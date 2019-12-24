Общество
Газета.RuГендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
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Пичугин рассказал, чем займется после ухода с поста гендиректора «Ленфильма»
Петербургский дневник13:02
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Общество
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Общество
Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки
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Политика
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Детские онкологи из Екатеринбурга пожаловались в Росздравнадзор на побочные эффекты 19 дженериков
На что жалуются онкологи: Из 19 жалоб врачей 10 приходятся на российских производителей, среди которых — «Натива», «Фармстандарт», «Верофарм», «ОЗОН фармацевтика», «Синтез» и «ЛЭНС-Фарм».
Армия и оружие
Американские СМИ высоко оценили российские подлодки «Ясень М»
По спектру выполняемых боевых задач, «Ясень М» будет схож с американскими АПЛ проекта «Вирджиния», но русские строят подлодки быстрее и дешевле.
Экономика
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Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
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Наука
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Авторы работы предположили, что дермальная оболочка играет важную роль в процессе выпадения волоса, выталкивая его стержень вверх и освобождая место для начала роста новых волос.
Политика
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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Спорт
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
Общество