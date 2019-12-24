Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Шоу-бизнес Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия Global Look Press Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.

Общество Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Общество Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.

Политика Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

Наука Найден новый способ борьбы с облысением Авторы работы предположили, что дермальная оболочка играет важную роль в процессе выпадения волоса, выталкивая его стержень вверх и освобождая место для начала роста новых волос.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Спорт Олимпийская чемпионка Журова назвала решение WADA дискриминацией Олимпийская чемпионка - 2006, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о решении исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) согласиться с наблюдательным советом Российского антидопингового агенства (РУСАДА) по поводу лишения агентства организации соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.