Пичугин возглавил студию в октябре 2012 года, когда председателем совета директоров «Ленфильма» стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В отставку гендиректора «Ленфильма» отправил обновленный совет директоров, следует из списка участников заседания, распространенного пресс-службой министерства.

с чего всё началось

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.

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