Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.

Экономика Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.

Политика В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Происшествия При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Наука В смертях римских императоров нашли закономерность Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.

Общество Голикова заявила о снижении смертности в России По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.

Политика Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».

Общество В работе Visa и Mastercard произошли сбои Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Происшествия Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Футбол Сульшер назвал Погба лучшим полузащитником мира Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» поделился ожиданиями от встречи и рассказал о состоянии хавбека Поля Погба.

Политика Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.

Гаджеты Складной смартфон Samsung может получить стеклянный дисплей В Сети пока ходят слухи, что модель будет называться Samsung Galaxy Fold 2. Немного ранее в социальной сети Twitter информатор Ice Universe поделился сведениями о разработке корпорацией сверхтонкого покрытия из стекла для сгибающегося дисплея нового смартфона.