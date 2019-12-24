Общество
Газета.RuГендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
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Пичугин рассказал, чем займется после ухода с поста гендиректора «Ленфильма»
Петербургский дневник13:02
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Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Кино
Появился второй трейлер нового фильма Гая Ричи
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Наука
В смертях римских императоров нашли закономерность
Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Футбол
Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Общество
Голикова заявила о снижении смертности в России
По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.
Политика
Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
Общество
В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире
Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.
Футбол
Сульшер назвал Погба лучшим полузащитником мира
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» поделился ожиданиями от встречи и рассказал о состоянии хавбека Поля Погба.
Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Гаджеты
Складной смартфон Samsung может получить стеклянный дисплей
В Сети пока ходят слухи, что модель будет называться Samsung Galaxy Fold 2. Немного ранее в социальной сети Twitter информатор Ice Universe поделился сведениями о разработке корпорацией сверхтонкого покрытия из стекла для сгибающегося дисплея нового смартфона.
Общество
Актриса Галина Волчек впала в кому
Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.