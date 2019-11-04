Общество

Газета.RuГазета.RuГендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
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Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

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