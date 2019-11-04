Общество
Газета.RuГендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
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с чего всё началось
Сам Истербрук назвал свое поведение ошибкой и в письме к сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку, а руководство приняло правильное решение, уволив его, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 18:35
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Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой матча с «Калагари»
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Калгари Флеймз».
REGNUM 00:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 04:32
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Кино
Новый сериал от Apple, который должен обогнать «Игру Престолов»
Амбициозный проект от Apple обещает быть весьма успешным. Сериал претендует на рейтинги популярной «Игры Престолов».
SM News 01 ноября в 14:53
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Экономика
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Космос
Сейсмометр InSight сам себе помешал слушать «марсотрясения»
N+1 31 октября в 19:02
Общество
В России отмечают День народного единства
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Общество
Почему нельзя говорить «да», если звонят с незнакомого номера
Эксперты рассказали, почему нельзя говорить «да», если звонят с незнакомого номера. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
Рифей-Пермь 02 ноября в 03:00
Футбол
Агент Дмитрий Селюк рассказал, что в «Сочи» перешел самый талантливый молодой футболист из Армении
Дмитрий Селюк подтвердил информацию о том, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян переходит в «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:52
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Футбол
Реал — Бетис 0:0
Матч ТВ 02 ноября в 01:45
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Кавказ Пост 02 ноября в 21:46
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Хоккей
Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
RT на русском 01:11
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Общество
«Роскосмос» расторгнул контракт на производство ракеты «Ангара»
«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Город55.ру 02 ноября в 00:21