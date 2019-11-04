с чего всё началось

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

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Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

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Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Экономика Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.

Общество В России отмечают День народного единства День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.

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Общество Почему нельзя говорить «да», если звонят с незнакомого номера Эксперты рассказали, почему нельзя говорить «да», если звонят с незнакомого номера. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

Футбол Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.

Автоспорт Квята оштрафовали во второй гонке подряд Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».

Единоборства Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

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Хоккей Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.