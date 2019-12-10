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В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
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Суд в Петербурге арестовал гендиректора «Метростроя» по обвинению в растрате

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