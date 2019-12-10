Происшествия
ИзвестияГендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
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Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Политика
Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Кино
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года
Гаджеты
Apple назвала стоимость и дату старта продаж нового Mac Pro
Минимальная стоимость компьютера составит 6 тысяч долларов.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400
Политика
В Киеве рассказали о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу
В понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры между Москвой и Киевом, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекращает свою работу
Общество
Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области
В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Армия и оружие
В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин
Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.