Происшествия

ИзвестияИзвестияГендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» отказался от признательных показаний

ТАСС00:22

Гендиректор «Метростроя» задержан после хищения 178 миллионов рублей. На эту сумму не довезли щебня на Фрунзенский радиус от «Международной» до «Шушар»

Фонтанка.Рувчера в 11:04

Суд в Петербурге арестовал гендиректора «Метростроя» по обвинению в растрате

Интерфаксвчера в 15:10

Главу «Метростроя» Николая Александрова отправили под арест

Петербургский дневниквчера в 15:30

Гендиректора «Метростроя» заключили под стражу на два месяца

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:56

Гендиректора «Метростроя» Николая Александрова арестовали до 8 февраля

78.ruвчера в 14:43

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

РИА Новостивчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
RT на русском 00:32
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск

Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 09:17
Экономика

Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
RT на русском вчера в 12:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:11
Музыка

Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

RT на русском вчера в 14:04
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости вчера в 10:41
Армия и оружие

России в XXI веке предрекли «генеральное сражение» с США

РЕН ТВ вчера в 16:36
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 14:07
Шоу-бизнес

37-летняя Анастасия Макеева показала роскошные формы в узком платье и иронично ответила на критику

Анастасия Макеева продемонстрировала свои сильные стороны под музыку из фильма про Джеймса Бонда.
Passion.ru вчера в 10:12
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Технологии

«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group

Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Ведомости 09 декабря в 16:54
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Происшествия

Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
RT на русском вчера в 22:34
Происшествия

В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек

REGNUM 09 декабря в 22:29
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
ТК Звезда вчера в 02:48
Авто

Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности

Официальный дилер японского автомобильного концерна Infinity в Канаде подарил одному из своих постоянных клиентов электрифицированный автомобиль американского производства Tesla Model 3.
Car.ru вчера в 23:35
Политика

Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Ведомости вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Вести.Ru вчера в 22:01
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс вчера в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное