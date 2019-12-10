Происшествия

Газета.RuГазета.RuГендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании. В "Метрострое" заявили, что не видели Александрова на работе уже два дня, а также они не могут с ним связаться.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

УФСБ просит суд арестовать гендиректора «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей

Петербургский дневник11:47

В Петербурге задержали гендиректора «Метростроя»

Piter.tv10:42

«Метрострой» прокомментировал задержание гендиректора Николая Александрова

Телеканал Санкт-Петербург08:33

Стало известно, почему задержан гендиректор «Метростроя» Александров

Peterburg2.ru10:40

Стало известно, за что задержали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

78.ru09:25

Гендиректор «Метростроя» задержан после хищения 178 миллионов рублей. На эту сумму не довезли щебня на Фрунзенский радиус от «Международной» до «Шушар»

Фонтанка.Ру11:04

Власти Петербурга не рассматривают вопрос расторжения контрактов с «Метростроем»

ТАСС09:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Футбол

Рамос предложил сделать отдельный «Золотой мяч» для Роналду и Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в шутку предложил сделать отдельный "Золотой мяч" для нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает Goal.
Газета.Ru 08:22
Авто

Россиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году

Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
Мой Брянск 09:45
Политика

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
RT на русском 10:50
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 11:59
Политика

Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
RT на русском 10:37
Общество

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

News.ru 09:26
Политика

Сайт «Миротворец» прекратит действовать

Газета.Ru 04:19
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Политика

Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя

Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:46
Общество

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет

Союзное Вече 04:44
Политика

Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Культура

Пользователи «Одноклассников» назвали «Т-34» фильмом года

Невские Новости 11:05
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Политика

Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 12:20
Футбол

Самолёт с фанатами «Аталанты» совершил вынужденную посадку на Украине

Самолёт с болельщиками «Аталанты» совершил вынужденную посадку на пути из Варшавы в Харьков, где в среду бергамаски проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра».
Евро-футбол.ру 09:42
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Кино

Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр

Cyber.sports.ru 03:23
Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Росбалт 04:49
Политика

США ввели санкции против главы полиции Грозного

США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
РБК 11:50
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU 08:22
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг 4,5 млрд долларов

Сумма требований России к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
Парламентская газета вчера в 12:01
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Российская газета 09:39
Политика

Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне

В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:54
Общество

Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план

Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Первоисточник Сыктывкар вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное